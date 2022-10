Fußball-Nationalmannschaften der Bürgermeister in Rheinstetten

In Rheinstetten treten am Samstag die Fußball-Nationalmannschaften der Bürgermeister aus Deutschland, Österreich, Italien, Südtirol und Slowenien gegeneinander an - beim Alpen-Cup.

Beim Alpen-Cup in Rheinstetten sind auch Bürgermeister aus der Region in Reihen der Deutschen Mannschaft. Zur deutschen Nationalmannschaft gehören unter anderem die Rathaus-Chefs von Keltern (Enzkreis) , Bietigheim (Kreis Rastatt), Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) oder Unterreichenbach (Kreis Calw). SWR

SWR Turnier in Rheinstetten-Forchheim Auf dem Gelände der Sportfreunde Forchheim spielt jeder spielt gegen jeden. Das heißt, alle fünf Nationalmannschaften der Bürgermeister treffen aufeinander. Eine Partie dauert 30 Minuten. Der Alpen-Cup war mehrmals wegen Corona verschoben worden. Seit Donnerstag sind Bürgermeister aus den fünf Ländern vor Ort und tauschen sich aus. Soziale Projekte sollen unterstützt werden Die Bürgermeister-Elf, der momentan 38 Rathauschefs angehören, wurde vor der Europameisterschaft 2008 gegründet. Von Anfang an war die Idee, den Sport mit sozialen Projekten zu verbinden. Am Rande der Weltmeisterschaften in Südafrika, Brasilien und Russland trat das deutsche Team gegen Mannschaften aus anderen Ländern an und unterstützte Benefizprojekte in den jeweiligen Ländern.