Die Corona-Inzidenz in Frankreich liegt landesweit über 200. Was bedeutet das für Grenzpendler aus Deutschland, den kurzen Einkauf im französischen Supermarkt oder den geplanten Urlaub im Nachbarland? Ein Überblick.

"Ein Virus macht an den Grenzen nicht halt" hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu Beginn der Corona-Pandemie gesagt. Wer in diesen Tagen von Deutschland nach Frankreich fährt, könnte einen anderen Eindruck bekommen.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Rastatt beispielsweise liegt am Stichtag 29. Juli bei 11,2. Auf der anderen Seite des Rheins meldet das Nachbar-Département Bas-Rhin einen Wert von 173,1. Ein großer Unterschied, der nicht nur in diesem Fall deutlich wird.

Frankreich kein Risikogebiet mehr - aber bald Hochrisikogebiet?

Mit einem Wert von über 200 liegt Frankreich auch im landesweiten Schnitt deutlich über der Corona-Inzidenz in Deutschland. Sie liegt Stand 29. Juli bei 16. Das Robert-Koch-Institut (RKI) stuft Teile Frankreich derzeit als einfaches Risikogebiet ein. Ab dem 1. August fälllt diese Kategorie aber weg, weil sich die Bundesregierung auf eine Vereinfachung der Einreiseregeln geeinigt hat. Künftig gibt es nur noch Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete.

Laut Robert-Koch-Institut kann ein Land dann als Hochrisikogebiet gelten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz regelmäßig "deutlich über 100" liegt. Es könne sich aber auch um Gebiete handeln, in denen andere Anhaltspunkte eines gefährlichen Infektionsgeschehens vorliegen. In diese Bewertung fließt die Lage in den Krankenhäusern, die Testrate und die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus mit ein.

Zum 1. August wird Frankreich nicht als Hochrisikogebiet aufgelistet. Urlaubsrückkehrer aus Hochrisikogebieten, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen in Quarantäne. Davon betroffen wären die allermeisten Kinder und auch noch viele Erwachsene. Frühestens nach fünf Tagen kann man sich durch einen negativen Test aus der Quarantäne "freitesten".

Unsicherheit bei Frankreich-Urlaubern ist groß

Viele Familien wollen in den kommenden Tagen oder Wochen nach Frankreich in den Urlaub fahren. Die Unsicherheit fährt dabei mit. Reisebüros bekommen das aktuell deutlich zu spüren. So beispielsweise auch beim Reisebüro Fessi in Karlsruhe. Inhaber Michael Fechner und sein Team erhalten viele besorgte Anrufe von Kunden.

"So ziemlich jeder, der eine Frankreich-Reise bei uns gebucht hat, hat schon besorgt bei uns angerufen."

Diese Corona-Regeln gelten bei der Einreise nach Frankreich

Wer nach Frankreich einreisen möchte, muss einen aktuellen negativen Antigen- oder PCR-Test vorlegen. Alternativ gilt auch ein Impf- oder Genesenennachweis. Diese Nachweise laufen in Frankreich unter dem Namen "pass sanitaire". Er ist ab August auch beim Besuch von Cafés, Restaurants, Einkaufszentren und weiteren Einrichtungen mitzuführen. Für Touristen sind Corona-Tests während ihres Aufenthaltes in Frankreich kostenpflichtig.

Hinzu kommen die Maskenpflicht, die in den einzelnen Regionen teilweise unterschiedlich stark ausgelegt wird. Im Grenz-Département Bas-Rhin beispielsweise wurde sie Ende Juli weiter verschärft und gilt jetzt unter anderem auch für Kinder ab elf Jahren.

Wer sich weniger als 24 Stunden in Frankreich aufhält, für den gilt keine Test- oder Nachweispflicht. Das trifft also auf Grenzpendler oder Tagestouristen zu.

Das gilt bei der Rückreise nach Deutschland

Vom 1. August an müssen alle Personen ab zwölf Jahren bei Ihrer Einreise nach Deutschland einen aktuellen Testnachweis vorlegen, es sei denn, sie sind geimpft oder genesen. Diese Pflicht ist Teil der neuen Einreiseverordnung, die vom Kabinett beschlossen worden ist. Sie gilt damit auch für Frankreich.