Mann bedroht Ehefrau und löst SEK-Einsatz aus

Das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg musste gestern Abend in der Karlsruher Südstadt einen alkoholisierten 62-Jährigen festnehmen, der seine Ehefrau geschlagen und mit dem Tode bedroht hatte. Die Frau war nach Polizeiangaben aus der gemeinsamen Wohnung zu einer Nachbarin geflüchtet und hatte von dort die Polizei verständigt. Den Beamten erklärte die Frau, ihr Mann sei im Besitz einer Maschinenpistole sowie einer Handgranate. Der polizeibekannte 62-Jährige ist psychisch erheblich beeinträchtigt und gilt als unberechenbar. Letztlich drangen die Spezialkräfte in die Wohnung ein und nahmen ihn widerstandslos fest. In der Wohnung beschlagnahmte die Polizei die Nachbildung einer Maschinenpistole sowie vier Schreckschuss- und Luftdruckwaffen, zwei Schalldämpfer, sechs Magazine mit diverser Munition und mehrere Messer.