Ein in einem Wagen auf einem Parkdeck in Baden-Baden schlafender Mann hat letzte Nacht die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten stellten bei dem 34-Jährigen einen Atemalkohol von 1, 3 Promille fest und fanden Hinweise, dass er kurz zuvor einen Unfall in der Nähe verursacht haben könnte. Zudem besaß der Mann keinen Führerschein, weswegen nun nicht nur er, sondern auch der Fahrzeughalter mit einer Anzeige rechnen muss.