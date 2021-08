Am Samstagabend bog ein 33-jähriger Fahrer in Wintersdorf (Kreis Rastatt) von einer Straße nach links ab. Laut Polizei soll er wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen sein und prallte dann gegen einen Baum. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Auch der Baum kam ohne Schaden davon. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab rund anderthalb Promille Alkohol im Blut. Er musste eine Blutprobe und den Führerschein abgeben.