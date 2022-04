Albtäler startet durch

Der neue Freizeitexpress Albtäler hat an diesem Sonntag Premiere. Mit diesem Zug können Wanderbegeisterte umsteigefrei vom Kraichgau über Karlsruhe ins Albtal fahren. Der neue Freizeitexpress fährt immer sonntags zwischen Mai und Oktober und ergänzt das reguläre Netz der Stadtbahn-Verbindungen ins Albtal. Auf der Strecke bieten sich für die Fahrgäste zahlreiche Ausflugsziele an. Die auch am Projekt beteiligte Tourismusgemeinschaft Albtal Plus liefert auf ihrer Internetseite passende Ausflugtipps und Wanderrouten. Zum Auftakt startet der Freizeitexpress wegen baustellenbedingter Sperrungen erst in Bruchsal.