Das Entsorgungsunternehmen Alba kann in Pforzheim an einen neuen Standort in unmittelbare Nähe zum Versandhaus Bader umziehen. Unterdessen wehrt sich die Stadt gegen Vorwürfe von Bader, untätig zu sein.

Auf dem 1,6 Hektar großen Areal im Brötzinger Tal in Pforzheim will Alba eine Halle erweitern und Lagerboxen bauen. Rund 40.000 Tonnen Abfall will das Entsorgungsunternehmen dort pro Jahr umschlagen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat nun die Baugenehmigung erteilt.

Müll neben Designerklamotten?

Der Müll soll dann in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gelände des Versandhauses Bader verarbeitet werden. Bader will in seinem inzwischen leerstehenden Logistikzentrum ein Factory-Outlet-Center errichten.

Müll neben Designerklamotten - das funktioniere nicht, hieß es in der Vergangenheit stets von Bader. Das Regierungspräsidium Karlsruhe sah jedoch in der Alba-Ansiedlung keinen Hinderungsgrund für die Outlet-Pläne. Alba Nordbaden will noch Ende September mit den Baumaßnahmen beginnen. Betriebsbeginn sei für Anfang 2021 geplant, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

OB Boch weist Vorwürfe von Bader zurück

Wie die Geschäftsführung von Bader am Mittwoch mitteilte, halte man vorerst an den Plänen für das Factory-Outlet-Center fest. Zudem warte man noch auf eine Grundsatzentscheidung des Gemeinderats. Unterdessen hat die Stadt Pforzheim Vorwürfe des Versandhauses Bader zurückgewiesen, beim geplanten Factory Outlet auf die Bremse zu treten.

"Ball liegt bei Bader"

Im Gegenteil: der Ball liege derzeit bei Bader, teilte Oberbürgermeister Peter Boch mit. Nichts habe Bader bis heute unternommen, um das Projekt in Gang zu bringen – weder Machbarkeitsstudien noch nötige Gutachten vorgelegt.