Das Entsorgungsunternehmen Alba nimmt am Mittwoch seinen neuen Standort in Pforzheim in Betrieb. Die Firma will auf dem eineinhalb Hektar großen Areal Abfälle und Recyclingmaterialien umschlagen. Der Umzug innerhalb der Stadt war nötig geworden, weil der Eigentümer der ehemaligen Fläche diese selbst nutzen will. Die Pläne hatten im Vorfeld für Verärgerung beim Versandhändler Bader geführt, der in direkter Nachbarschaft ein Factory Outlet Center errichten will.