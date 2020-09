In Karlsruhe startet am Donnerstagvormittag die Protestaktion „Pedalo pro Planet“. Rund 20 junge Klimaaktivisten wollen auf sogenannten Pedalos in vier Tagen 100 Kilometer zurücklegen, um für die Verkehrswende zu demonstrieren. Die kleinen Treträder erreichen nur etwas mehr als Schrittgeschwindigkeit. Die 100 Kilometer lange Strecke führt über Mannheim nach Heidelberg. Gefahren werde immer abwechselnd und insgesamt etwa zehn Stunden pro Tag. Die fahrt steht unter dem Motto: "Was wir mit dem Pedalo schaffen, schafft ihr auch ohne Auto!"