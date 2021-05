Anlässlich des Europatags am Sonntag hissen Städte und Gemeinden auch in der Region an öffentlichen Gebäuden neben der Bundes- auch die Europaflagge. Am 9. Mai 1950 legte der damalige französische Außenminister Schuman in einer Rede den Grundstein für die heutige Europäische Union. Baden-Badens Oberbürgermeisterin Mergen rief die Menschen dazu auf, an der Konferenz zur Zukunft Europas teilzunehmen. Dabei erarbeiten Bürger in virtuellen Veranstaltungen Leitlinien für die Zukunft Europas.