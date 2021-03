Der Equal Pay Day soll auf die Verdienstunterschiede von Männern und Frauen aufmerksam machen. Auch in Karlsruhe gibt es am Mittwoch Aktionen rund um dieses Thema. Der Verein "Business and Professional Women e.V"., kurz BPW, ist Initiator des Aktionstages. Der BPW-Club Karlsruhe veranstaltet aus diesem Anlass nächste Woche einen Vortrag zum Thema Gehaltsverhandlungen für Frauen. Der Equal Pay Day markiert den Tag im Jahr, bis zu dem Frauen in Deutschland, verglichen mit dem durchschnittlichen Gehalt eines Mannes, umsonst gearbeitet haben. So verdienten Frauen in Deutschland im Jahr 2020 durchschnittlich 18 Prozent weniger. In Baden-Württemberg sieht es allerdings schlechter aus als bundesweit: hier verdienen Frauen durchschnittlich 23 Prozent weniger.