Verschiedene Aktionen zu 1.700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland

An der bundesweiten Aktion „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ beteiligen sich auch der Landkreis Rastatt und der Stadtkreis Baden-Baden. Geplant sind im Oktober und November rund 40 Veranstaltungen in verschiedenen Kommunen.

Stadtführungen auf jüdischen Spuren gibt es unter anderem in Kuppenheim, Bühl, Gernsbach und Rastatt. In Baden-Baden sind Verlegungen von Stolpersteinen, Vorträge, diverse Konzerte und Ausstellungen geplant. Auch gemeinsame Baumpflanzaktionen der Deutsch-Israelischen Gesellschaft stehen auf dem Programm. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltungsreihe unter Beteiligung der jeweiligen Kommunen und der Israelitischen Kultusgemeinde Baden-Baden. In allen Stadtverwaltungen liegen entsprechende Broschüren aus.