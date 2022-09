Historische Straßenbahnen und Führungen: Aktionen zum "Tag der Schiene" in Karlsruhe

per Mail teilen

Beim bundesweiten "Tag der Schiene" am Freitag und Samstag können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen des Bahnverkehrs werfen. Auch in Karlsruhe gibt es Aktionen.

Unter anderem beteiligt sich die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) am Aktionstag. Zentraler Veranstaltungsort ist das Kundenzentrum im AVG-Quartier "TuDu" in der Karlsruher Oststadt. Dort gibt es am Freitag und Samstag Infos zum Unternehmen, ebenso zu aktuellen Projekten.

Ausstellung mit historischen Fahrzeugen

Vor dem benachbarten "Historischen Depot 1913" ist eine Ausstellung mit historischen Straßenbahnen des Treffpunkts Schienennahverkehr (TSNV) zu sehen. Neben Führungen bietet der Verein auch Fahrten mit historischen Bahnen an. Die Sonderlinie vom Karlsruher Hauptbahnhof zum "Historischen Depot 1913" an der Tullastraße wird von 9:30 Uhr bis 18:30 Uhr im 30-Minuten-Takt bedient.

Führungen durch Stadtbahntunnel

Zudem werden am Karlsruher Marktplatz Führungen durch den Stadtbahntunnel angeboten. Sie finden jeweils zweimal täglich statt, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Auch eine Schnitzeljagd durch Karlsruhe zum Thema "Mobilität" ist geplant.

Erster "Tag der Schiene"

Der bundesweite „Tag der Schiene“ findet zum ersten Mal statt. Ob Bahnhofsfeste, Baustellenführungen oder andere Veranstaltungen: Am Freitag und Samstag gibt es deutschlandweit zahlreiche Aktionen. Ziel ist es, mehr Menschen zum Umstieg auf die Bahn zu bewegen und mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu bringen.