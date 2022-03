Stadt und Landkreis Karlsruhe weisen am Equal Pay Day am Montag auf die Lohnungerechtigkeit zwischen Frauen und Männer hin. Aktuell verdienen Frauen in gleichen Positionen im Schnitt 18 Prozent weniger als männliche Kollegen. Das Landratsamt macht mit einer Fahnenaktion auf die Lohnlücke aufmerksam. Am Nachmittag findet auf dem Karlsruher Marktplatz eine Aktion zum Equal Pay Day statt. Daran nimmt auch Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) teil.