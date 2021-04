Die Bewegung Fridays for Future Karlsruhe hat am Freitag mit Aktionen ihre Kritik am Klimagipfel in den USA geäußert. So wurden an Statuen in der Stadt Plakate angebracht, etwa mit der Aufschrift "Für einen Klimagipfel mit Tat und Vernunft". Am Nachmittag stellten sich mehrere Aktivistinnen und Aktivisten unter dem Motto "Das Wasser steht uns bis zum Hals" in den Fermasee in Rheinstetten-Neuburgweier. Nach Ansicht von Fridays for Future Karlsruhe werde beim Klimagipfel zu wenig Konkretes für das Klima erreicht.