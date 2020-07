Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat ihre Pläne für eine Reform des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr vorgestellt. Bis zum 31. Oktober soll die Elitetruppe Zeit bekommen, sich zu bewähren. Gelingt das nicht, droht die komplette Auflösung.

Wegen diverser rechtsextremistischer Vorfälle werde die Eliteeinheit KSK nach den Worten der Ministerin so nicht bestehen bleiben. Die Soldaten wüssten, dass sie das Kommando besser machen müssten, "wenn sie ihr KSK erhalten wollen", sagte Annegret Kram-Karrenbauer (CDU) am Mittwoch in Berlin. Die geplante Umstrukturierung sei nicht als Strafe zu verstehen, so die Ministerin, sondern als Bewährungschance.

Dauer 2:11 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Kramp-Karrenbauer will KSK in Calw teilweise auflösen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat ihre Pläne für eine Reform des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr vorgestellt. Bis zum 31. Oktober soll die Elitetruppe KSK Zeit bekommen, sich zu bewähren. Gelingt das nicht, droht die komplette Auflösung. Video herunterladen (5,5 MB | MP4)

"Das KSK bekommt von uns Zeit, den Resetknopf zu drücken. Das ist die Chance, die sie jetzt haben. Wir wollen die Mutigen ermutigen." Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)

Maßnahmen gegen Abschottung des KSK

Kramp-Karrenbauer hatte bereits am Dienstag angekündigt, wegen rechtsextremistischer Umtriebe eine von vier Kompanien des KSK aufzulösen. Den Rest der Einheit will sie grundlegend reformieren. Die Ministerin kündigte an, dass die Übungstätigkeit des KSK bis auf Weiteres eingestellt werde. Zudem betonte sie, dass die Ausbildung der Einheit zu stark "abgeschottet" gewesen sei und deshalb künftig dem Ausbildungskommando des Heeres unterstellt werden solle. Die Ausbildung werde zwar weiterhin am KSK-Standort Calw stattfinden - es

werde aber stärker "von außen darauf gestellt".

Dauer 1:41 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Was die KSK-Reformpläne für Calw bedeuten Das Kommando Spezialkräfte (KSK) in Calw soll teilweise aufgelöst werden. Die restlichen Kräfte sollen umfassend reformiert und intensiv beobachtet werden. SWR-Reporter Martin Besinger mit einer Einschätzung aus Calw. Video herunterladen (4 MB | MP4)

Bericht: "Toxischer Führungsstil"

Kramp-Karrenbauer kündigte außerdem mehr Bewegung bei den Laufbahnen des Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr an. Dafür werde ein "Rotationsprinzip" eingeführt. In dem von der Ministerin vorgelegten Untersuchungsbericht heißt es, in Teilen des KSK hätten sich "ein toxischer Führungsstil, extremistische Tendenzen und ein laxer Umgang mit Material und Munition entwickelt".

Komplette Abschaffung möglich

Kramp-Karrenbauer betonte, dass eine komplette Abschaffung der Spezialkräfte vorerst nicht geplant sei. Sie erinnerte daran, dass das KSK vor 24 Jahren gegründet worden sei, um deutsche Staatsbürger aus Kriegsgebieten zu retten, was vorher nicht möglich war. Sollten die Reformbemühungen bis zum 31. Oktober scheitern, werde eine Auflösung des KSK und die Aufstellung einer neuen Spezialtruppe allerdings erwogen, so Kramp-Karrenbauer.

Die Bundeswehr-Eliteeinheit KSK Die Bundeswehr-Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) wurde im September 1996 offiziell aufgestellt. Dabei orientierte sich die damalige Bundesregierung an den Leitideen der militärischen Spezialkräfte befreundeter Länder wie Großbritannien und Frankreich. Der Leitsatz aller KSK-Soldaten ist "Der Wille entscheidet". Die Basisausbildung dauert drei Jahre. Kommandeur ist seit Juni 2018 Brigadegeneral Markus Kreitmayr. Die Kaserne der Einheit ist in Calw. KSK-Soldaten haben Aufgaben, die andere Einheiten oft nicht erfüllen können. Dazu gehört die Befreiung deutscher Geiseln in Krisenregionen oder die Jagd nach Kriegsverbrechern und Terroristen. In den Jahren vor Gründung der Truppe mussten mehrfach Soldaten anderer Länder deutsche Staatsbürger aus brenzligen Situationen herausholen: Unter anderem wurden 1994 sieben Mitarbeiter der Deutschen Welle von belgischen Soldaten gerettet, als diese während des Völkermords von radikalen Hutu an fast einer Million Tutsi in Ruanda festsaßen. Die KSK unterstützt außerdem Ausbildungsmissionen in anderen Ländern. Zu den Kernaufgaben gehört es auch, "Schlüsselinformationen" - wie Truppenbewegungen oder wichtige Einrichtungen – in Konfliktgebieten zu gewinnen.

Generalinspekteur besorgt wegen vermisstem Sprengstoff

Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn äußerte sich besorgt über beim KSK vermissten Sprengstoff. "Das ist wirklich ein Gefährdungspotenzial, das sich dahinter aufbaut", sagte der höchste Soldat der Bundeswehr. Im Zuge der Ermittlungen beim KSK nach einer Serie von rechtsextremistischen Vorfällen war festgestellt worden, dass der Verbleib von insgesamt 85 000 Schuss Munition und 62 Kilogramm Sprengstoff nicht geklärt ist.

Calwer OB für Reformen

Der Calwer Oberbürgermeister Florian Kling (SPD) hält den Umbau des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr für richtig. "Die Auflösung einer Einsatzkompanie des KSK ist das krasseste Zeichen der Politik, dass sie die Vorgänge ernst nimmt", hatte er am Dienstag gesagt. Viele Bewohner der Stadt hätten sich Sorgen gemacht, was beim KSK los sei. Die Geheimhaltung sei so auf die Spitze getrieben worden, dass man vom KSK nie etwas mitbekommen habe. "Außer dann, wenn Skandale passierten."