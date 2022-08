per Mail teilen

Rund 20.000 Muslime werden bis Sonntag in der Messe Karlsruhe erwartet. Dort findet seit heute Mittag das Treffen der Ahmadiyya-Gemeinschaft statt - nach deren Angaben die älteste Gemeinschaft der Muslime in Deutschland. Die Ahmadiyya versteht sich als Reformbewegung, durchaus liberal, aber auch wertekonservativ. Bei dem Treffen in der Messe Karlsruhe beten zum Beispiel Frauen und Männer getrennt. Andreas Fauth berichtet: