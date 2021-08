Auch in der Region gehen am Freitag und Samstag Menschen auf die Straße, um für die Aufnahme verfolgter Menschen aus Afghanistan zu demonstrieren. In Karlsruhe hat die Organistion „Seebrücke“ zu einer Demonstration um 18 Uhr auf dem Marktplatz aufgerufen. Die Situation in Afghanistan sei weiter dramatisch, heißt es im Demonstrationsaufruf der Seebrücke Karlsruhe. Man fordere schnelle und unbürokratische Hilfe für Ortskräfte und andere gefährdete Menschen. In Rastatt hat der Kreisverband der Grünen am Freitagnachmittag zu einer Demo auf dem Marktplatz aufgerufen. Angemeldet sind laut Stadt 50 Teilnehmer. Genau so viele wie bei einer „Mahnwache für Afghanistan“am Samstagmittag auf dem Pforzheimer Rathausplatz. Dabei will der Veranstalter „Bündnis Pforzheim nazifrei“ symbolisch leere Stühle aufstellen. Damit wolle man zeigen, dass es in Pforzheim und in Deutschland Platz für Menschen gibt, deren Leben bedroht ist.