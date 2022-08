Erster Fall in Deutschland: Kleinkind in Pforzheim mit Affenpocken infiziert

In Pforzheim gibt es den ersten Fall von Affenpocken bei einem Kleinkind in Deutschland. Das hat das Robert Koch-Institut (RKI) bestätigt.

Das vierjährige Mädchen habe bisher aber keine Symptome, erklärte das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration in Baden-Württemberg auf SWR-Anfrage. Zuvor hatte die Pforzheimer Zeitung über den Fall berichtet.

Ansteckung im Haushalt

Das Kind habe sich im eigenen Haushalt infiziert, hieß es weiter aus dem Ministerium. Zuvor hatte sich demnach eine enge Kontaktperson im Haushalt der Vierjährigen infiziert. Deswegen wurde auch das Mädchen vorsorglich ärztlich untersucht.

Wie gefährlich sind die Affenpocken? Das Virus verursacht nach Angaben von Gesundheitsbehörden meist nur milde Symptome wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und Hautausschlag. Affenpocken können aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen, in Einzelfällen sind tödliche Erkrankungen möglich. Folgen einer überstandenen Infektion können Narbenbildung und selten auch Erblindung sein. Auch in den Jahren zuvor hatte es in westlichen Ländern Affenpocken-Fälle gegeben - allerdings nur vereinzelt und hauptsächlich auf Ansteckungen in Afrika zurückgehend.

Dabei ergab ein Rachenabstrich den Nachweis auf die Affenpocken-Erreger. Außerdem steht ein weiteres Haushaltsmitglied unter Gesundheitsbeobachtung. Außerhalb des Haushalts gebe es aber keine weiteren Kontaktpersonen des Kindes, so das Ministerium weiter.

Affenpocken: Aktuelle Lage in Deutschland und weltweit

Die Anzahl an Infektionen stieg in den letzten Wochen weltweit weiter an. Die WHO meldete am 23. Juli 2022 mehr als 16.000 bestätigte Affenpockenfälle in 75 Ländern. 75 Prozent der weltweiten Betroffenen finden sich in Spanien, den USA, Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Das ergeben Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC vom 22. Juli. In Deutschland meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am 21. Juli circa 2.200 Fälle. 57 Prozent aller Fälle wurden in Berlin gemeldet.

Bisher nur wenige Minderjährige betroffen

Die große Mehrheit der Fälle betrifft erwachsene Männer. Zuletzt wurden aber auch vereinzelt Affenpocken-Infektionen bei Minderjährigen gemeldet - etwa bei einem Jugendlichen aus Stuttgart. Das RKI geht davon aus, dass die meisten Betroffenen nicht schwer erkranken.