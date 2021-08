Am Sonntagabend kommt AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel zu einer Wahlkampfveranstaltung vor dem Congresscentrum in Pforzheim. Auch eine Demonstration der "Initiative gegen rechts" mit 30 Personen sei angemeldet, teilte die Stadtverwaltung auf SWR-Anfrage mit. Die Pforzheimer Polizei werde einen ordnungsgemäßen Verlauf der AfD-Veranstaltung gewährleisten, so Pressesprecher Frank Weber. Es seien sowohl eigene als auch Kräfte des Präsidiums Einsatz in Göppingen vor Ort.