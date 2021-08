In Pforzheim ist die AfD am Sonntag in die heiße Phase des Wahlkampfs gestartet. Vor dem Congress Zentrum Pforzheim kritisierte Spitzenkandidatin Alice Weidel vor allem die aktuelle Corona-Politik.

Als "verrückt und verfassungswidrig" bezeichnete AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel die geplanten Einschränkungen für Nicht-Geimpfte im Rahmen der Corona-Verordnung. Damit werde die freiwillige Impfung zu einer impliziten Impfpflicht, so Weidel weiter. Video herunterladen (1,3 MB | MP4) Vier Wochen vor der Bundestagswahl fährt die AfD auch in der Klima-Politik einen harten Kurs und fordert die Abschaffung der CO2-Steuer sowie das Ende des Gesetzes für erneuerbare Energien. Bei der Veranstaltung kritisierten mehrere Redner der AfD auch den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr und warnten vor einer Einreise von Afghanen ohne Sicherheitsüberprüfung. Demonstration gegen AfD-Veranstaltung Während der Veranstaltung der AfD hatten vorwiegend linke Gruppen eine Gegendemonstration organisiert, die Polizei hatte die beiden Veranstaltungen im Vorfeld voneinander getrennt. Die AfD hatte bei der vergangenen Bundestagswahl 12,6 Prozent der Stimmen bekommen. Aktuell liegt sie in den Umfragen zuletzt bei 11 Prozent.