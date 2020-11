Die AfD-Bundestagsfraktion darf im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl (Kreis Rastatt) am Freitag keine Diskussionsveranstaltung durchführen. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat einen Eilantrag der Partei abgewiesen. Bei der Veranstaltung wollten drei AfD-Bundestagsabgeordnete mit Besuchern reden. Die Partei hatte dazu das Bürgerhaus Neuer Markt angemietet. Wegen der steigenden Corona-Zahlen hat die Stadt alle kulturellen Veranstaltungen dort abgesagt. Die AfD hatte dagegen geklagt und verwies unter anderem darauf, dass in dem Bürgerhaus noch Gemeinderatssitzungen stattfinden. Für das Gericht war das jedoch kein Argument. Die Gemeinderatssitzungen seien für den Betrieb der Gemeinde erforderlich. Die AfD hat nun noch die Möglichkeit einen Eilantrag beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, dem höchsten Verwaltungsgericht in Baden-Württemberg, zu stellen.