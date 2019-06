Der zweitägige Parteitag der AfD Baden-Württemberg steht im Zeichen einer Schlammschlacht im Vorstand. Erst am Sonntag ging die Partei nach langer Debatte zur geplanten Tagesordnung über.

Gegenseitige Vorwürfe und eine Flut von Anträgen: Es ging rüde zu auf dem Landesparteitag der baden-württembergischen AfD. Im Vorstand gibt es heftige Auseinandersetzungen.

Nach heftigen Auseinandersetzungen auf dem Parteitag der baden-württembergischen AfD in Pforzheim blieben die Fronten im Landesvorstand verhärtet. Zunächst hatte AfD-Landeschef Bernd Gögel seine Partei zur Geschlossenheit aufgerufen. Man brauche keine "Alleinunterhalter, die uns spalten", sagte Gögel am Samstag zum Auftakt des Landesparteitags in Pforzheim.

"Wir brauchen keine Alleinunterhalter, die uns spalten." AfD-Landeschef Bernd Gögel

Der Vorsitzende Bernd Gögel hat zum Auftakt des Parteitags der AfD Baden-Württemberg "Teamplayer" gelobt - und "Spalter" zum Rücktritt aufgefordert.

Der Parteitag stand jedoch zunächst im Zeichen von Anträgen zur Abwahl des gesamten Landesvorstands beziehungsweise von einzelnen Vorstandsmitgliedern. Die Anträge konnten nur mit Mühe abgeschmettert werden. Bei dem parteiinternen Konflikt gehe um fehlendes Vertrauen in die Amtsführung eines Vorstandsmitgliedes, sagte Bernd Gögel in Anspielung auf den Co-Landesvorsitzenden Dirk Spaniel. Der konterte, er werde zurücktreten, wenn der gesamte Vorstand zurücktrete.

Machtkampf im Vorstand

Vor dem AfD-Parteitag hatte sich der Machtkampf im Vorstand der baden-württembergischen AfD zugespitzt. In einer Erklärung warfen sieben Vorstandsmitglieder um Gögel dem Co-Sprecher Dirk Spaniel "Halbwahrheiten und Verdrehungen" vor. Spaniel und Schatzmeister Frank Kral hingegen beschuldigten Gögel und die anderen Vorstandskollegen der Verleumdung und sprachen von einer Intrige.

Parteimitglieder reagieren frustriert

Bis in die Abendstunden diskutierte die Partei über ihren Vorstand. Wie es nun weitergeht, ist noch nicht klar. Nur eines ist sicher: Drei Monate nach einem chaotischen Parteitag in Heidenheim mit der Wahl einer Doppelspitze aus Gögel und Spaniel ist die AfD in Baden-Württemberg vor allem mit sich selbst beschäftigt. Der Landesvorsitzende Bernd Gögel sagte, wenn man keinen Weg finde, dann müsse der gesamte Vorstand zurücktreten. Bis zur Kreissprechertagung in sechs Wochen gebe es noch Möglichkeiten, Lösungen zu finden. Unter den Mitgliedern war viel Frust zu spüren. "Wenn wir so weiter machen, lösen wir uns selber auf", sagte ein Parteimitglied.

Erst am Sonntag herrscht Normalbetrieb

Nach langer Debatte ging der Parteitag am Sonntag zur ursprünglich geplanten Tagesordnung über - und wählte verschiedene Funktionäre nach, die eigentlich schon in Heidenheim gewählt werden sollten. Der Landtagsabgeordnete Rainer Balzer wurde dabei als noch fehlendes Mitglied in den Vorstand gewählt. Er setzte sich in der Stichwahl gegen Alfred Bamberger aus dem Kreisverband Pforzheim durch.