39,6 Prozent: Warum Hügelsheim eine Hochburg der AfD ist

Hügelsheim im Kreis Rastatt ist eine Hochburg der AfD. Über 39 Prozent der Menschen dort haben blau gewählt. Für die AfD ein großer Erfolg. Andere im Dorf kämpfen dagegen an.

Fast 40 Prozent für die AfD - die Alternative für Deutschland hat in Hügelsheim auch bei der Bundestagswahl ein Traumergebnis erreicht. Bei der Europawahl im vergangenen Jahr waren es in dem 5.000-Einwohner-Dorf im Landkreis Rastatt sogar mehr als 60 Prozent. Vor allem in einer früheren Siedlung der kanadischen Streitkräfte gehen die Zahlen für die AfD durch die Decke. Der Kandidat freut sich. Andere in der Gemeinde suchen Lösungen.

Bürgermeisterin von Hügelsheim: CDU hat Menschen nicht erreicht

Bürgermeisterin Kerstin Cee (CDU) kennt das Problem. Ihre eigene Partei habe es auch dieses Mal nicht geschafft, die AfD-Wähler in der Gemeinde abzuholen. Sie weist auf die Zweiteilung des Dorfes hin. Auf der einen Seite die ehemalige Kasernensiedlung der Kanadier. Auf der anderen Seite der ursprüngliche Hauptort, beide Teile mit jeweils 2.500 Einwohnern.

Dominierend in Kleinkanada seien bundespolitische Themen wie Migration und Wirtschaft, so die CDU-Bürgermeisterin. Viele, die dort leben, sind Spätaussiedler. Um an sie heranzukommen, will sie noch mehr in den persönlichen Dialog gehen. Man müsse endlich aufzeigen, dass die AfD Angst schüre.

Die Leute haben Ängste, dass sie finanziell hinten herunterfallen. Die Ängste sind aber unbegründet.

AfD-Kandidat Arpaschi: Finger in die Wunde gelegt

Die Energiekosten zu hoch. Die Wirtschaft in der Krise. Und Sicherheit sei besonders wichtig. Das seien die Themen seiner Wähler in Hügelsheim, bestätigt AfD-Kandidat Alexander Arpaschi. Er zieht im Wahlkreis Rastatt über die Landesliste in den Bundestag ein.

Wir lehnen uns zurück und harren der Dinge!

Er habe im Wahlkampf den Finger in die Wunde gelegt, so Arpaschi gegenüber dem SWR. Die AfD-Wähler in Kleinkanada, viele aus Teilrepubliken der ehemaligen Sowjetunion, erwarteten von den anderen Parteien keine Hilfe. Und er glaubt auch nicht, dass die CDU als Kanzlerpartei das Problem auf Bundesebene lösen kann. Mit dem Koalitionspartner SPD könne das nicht funktionieren, sagt der AfD-Politiker.

Politiker der Grünen im Gemeinderat räumt Fehler ein

Traditionelle Familienbilder sind dort sehr wichtig, sagt Martin Hesch mit Blick auf die besondere Wählerschaft in Kleinkanada. Er sitzt für Bündnis 90/Die Grünen im Hügelsheimer Gemeinderat. Das Traditionelle werde von den anderen Parteien nicht ausreichend bedient, glaubt er. Also gebe es in Teilen der Gemeinde eine gewisse Resignation. Gerade beim Thema Migration hätten es die Grünen versäumt, klare Antworten auszusprechen.

Wir als Grüne haben es mit unseren Argumenten nicht geschafft. Und da müssen wir uns auch fragen, warum.

Er wolle die Situation in Hügelsheim mit Traumergebnissen für die AfD aber nicht akzeptieren, betont der Kommunalpolitiker. Man müsse Politik jetzt noch mehr erklären und wieder zueinanderfinden. Offensichtlich habe man verlernt, einander zu verstehen.

Bürgermeisterin sieht Gefahr für grenzüberschreitendes Miteinander

Sie wolle die räumliche Trennung zwischen den beiden Hügelsheimer Ortsteilen weiter aufbrechen, so Bürgermeisterin Kerstin Cee am Tag nach der Bundestagswahl. Dabei sollen Sozialarbeiter helfen, aber auch die Vereine im Dorf.

Sie hebt das gute und freie Miteinander mit den wenige Kilometer entfernten Nachbarn in Frankreich hervor. Sie schwärmt von diesem grenzüberschreitenden Erfolgsmodell. Das würde alles wieder wegfallen, wenn sich die AfD durchsetzt, sagt sie. Und das müsse man den Leuten, die AfD wählen, vor Augen halten.