Amtsgericht Pforzheim: Hat der AfD-Abgeordnete Gögel Schwarzarbeiter beschäftigt?

Am Amtsgericht Pforzheim wird am Dienstag das Verfahren gegen den früheren AfD-Fraktionschef Bernd Gögel fortgesetzt. Die Anklage wirft ihm Beschäftigung von Schwarzarbeitern vor.

In seiner Spedition in Tiefenbronn-Mühlhausen im Enzkreis soll der heute 68-jährige Unternehmer Bernd Gögel (AfD) in den Jahren 2016 und 2017 mehrfach nicht ordnungsgemäß die Sozialabgaben für Aushilfen abgeführt haben. Laut Staatsanwaltschaft sei ein Schaden von mindestens 24.000 Euro entstanden. Diese Summe hat Gögel beglichen.

AfD-Abgeordneter Gögel lehnt Strafbefehl über 140 Tagessätze ab

Was Gögel nicht zahlen will, ist ein Strafbefehl über 140 Tagessätze zu je 195 Euro, insgesamt hatte die Anklage 27.300 Euro Geldstrafe beantragt. Damit wäre der AfD-Abgeordnete aus dem Enzkreis vorbestraft. Gögel lehnte den Strafbefehl ab, es kam zum Prozess. Das Verfahren war aber gleich nach Eröffnung im April vertagt worden. Laut Gericht seien weitere Berechnungen zu den entgangenen Sozialabgaben nötig.

Amtsgericht Pforzheim sieht weiteren Klärungsbedarf

Das Amtsgericht in Pforzheim deutete an, dass bei der Berechnung der Sozialabgaben der Aspekt der geringfügigen Beschäftigung unter Umständen eine stärkere Beachtung finden müsse. Deshalb soll am Dienstag eine vom Gericht in Auftrag gegebene Neuberechnung des bei der Deutschen Rentenversicherung mutmaßlich entstandenen Schadens erörtert werden.

Vom Ergebnis dieser Erörterung hänge ab, ob in einem weiteren Fortsetzungstermin zusätzliche Beweise erhoben werden müssten. Unter Umständen soll dann auch der Sachbearbeiter der Rentenversicherung als Zeuge gehört werden. Mit einem Abschluss des Verfahrens am Dienstag dürfte eher nicht zu rechnen sein, teilte das Pforzheimer Amstsgericht auf Anfrage mit.



Immunität von Afd-Abgeordneten Gögel aufgehoben

Der AfD-Mann Gögel hatte zum Jahresende aus eigenem Antrieb seinen Fraktionsvorsitz im Landtag abgegeben um, wie er erklärte, Schaden von seiner Fraktion abzuwenden. Er sitzt aber weiterhin als Abgeordneter im Stuttgarter Landtag. Der ständige Ausschuss des Landtags hatte dem Vernehmen nach im September 2022 beschlossen, die Immunität von Bernd Gögel aufzuheben.