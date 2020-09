per Mail teilen

Suchen Sie derzeit einen neuen Computer, ein Laptop oder ein Handy? Wie wäre es mit was Gebrauchtem? Die Ettlinger Firma AFB - das steht für Arbeit für Menschen mit Behinderung - poliert seit vielen Jahren gebrauchte Hardware wieder auf und verkauft sie. Deshalb trägt sie zurecht die Attribute sozial und grün in ihrem Namen. Heute wurde die AFB mit dem deutschen Digital Leader Award ausgezeichnet für ihr sozialökologisches Konzept. Jürgen Essig war für SWR4 BW in Ettlingen.