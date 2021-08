Der Mangel an Fachärzten in der Region Pforzheim/Enzkreis bereitet den sozialen Trägern große Sorgen. Darauf haben Caritas und Diakonie aufmerksam gemacht. Schon vor Corona war es ein großes Problem - doch die Pandemie hat es noch verschärft: der akute Mangel vor allem an Psychiatern, Neurologen und Psychotherapeuten. Vier Fachärzte haben in jüngster Zeit im Raum Pforzheim aufgehört, keiner fand einen Nachfolger. Gleichzeitig hätten Ängste und Depressionen stark zugenommen, so die Sozialverbände. Viele Praxen nähmen keine neuen Patienten mehr an. Für Betroffene eine Katastrophe, heißt es. Die Verbände fordern von Stadt und Kreis eine langfristige Sozialstrategie, in der auch andere aktuelle Probleme angegangen werden sollen - etwa fehlende Kita-Pätze und bezahlbare Wohnungen.