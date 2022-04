Im Städtischen Klinikum Karlsruhe und anderen kommunalen Krankenhäusern der Region gibt es am Donnerstag Warnstreiks der Ärzte. Der Marburger Bund hat im laufenden Tarifstreit zu einem bundesweiten Arbeitskampf aufgerufen. Betroffen von den Ärzte-Warnstreiks ist neben dem Städtischen Klinikum Karlsruhe unter anderem auch das Klinikum Mittelbaden in Baden-Baden und Rastatt. Der Marburger Bund hat die Ärzte aufgerufen, an der zentralen Kundgebung in Frankfurt teilzunehmen. Aus dem Großraum Karlsruhe sind 150 Ärztinnen und Ärzte dabei.

Mit den Klinikleitungen wurden Vereinbarungen getroffen, die eine Notfallversorgung sicherstellen sollen. Möglich ist jedoch, dass geplante Eingriffe verschoben werden müssen, so das Städtische Klinikum Karlsruhe. Der Marburger Bund fordert unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent und Beschränkungen für Bereitschaftsdienste.