Nach Anwohnerbeschwerden befasst sich die Gemeinde Karlsbad (Landkreis Karlsruhe) derzeit mit einer Kolonie von Saatkrähen, die sich in den Bäumen am Rathausplatz in Langensteinbach nieder gelassen haben.

In Karlsbad-Langensteinbach haben sich in der Vergangenheit einige Saatkrähen wieder angesiedelt. Doch aktuell sorgen die Krähen für Ärger. Anwohner stören sich am Lärm und noch mehr am Kot der schwarzen Vögel. Die Krähen stehen unter Schutz, weil sie in den 1950er Jahren fast komplett ausgestorben waren. In Baden-Württemberg existierten 1957 noch 62 Brutpaare. Verdreckter Rathausplatz sorgt für Ärger in Karlsbad-Langensteinbach Pressestelle Stadt Karlsbad Kaum Handhabe gegen die geschützten Vögel Nach Einschätzung der Karlsbader Gemeindeverwaltung gibt es derzeit kaum Möglichkeiten, die großen schwarzen Vögel effektiv zu vergrämen. Erfahrungen aus anderen Städten hätten demnach gezeigt, dass die Vögel immer wieder neue Nester in ihren Brutbäumen bauen, auch wenn die alten Gelege abgeräumt wurden. Naturschutzbehörde und Gemeinde wollen Vorgehen beraten Nach der Brut- und Aufzuchtzeit der Krähen wird sich die Gemeindeverwaltung zusammen mit den Naturschutzbehörden Gedanken machen, was in Langensteinbach zur Eindämmung der Krähen getan werden kann, teilt die Gemeinde mit.