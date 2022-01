Älteres Ehepaar mit Schockanrufen um mehrere tausend Euro betrogen

per Mail teilen

In Pforzheim ist ein älteres Ehepaar um mehrere tausend Euro betrogen worden. Wie in vielen anderen Betrugsfällen in der Region Karlsruhe auch, erhielt das Ehepaar Schockanrufe von einer vermeintlichen Staatsanwältin und Polizistin. Ihre Masche - den Opfern vorgaukeln, dass ein Verwandter einen Unfall gebaut habe. Jetzt sei eine Kaution zu zahlen, um einer Gefängnisstrafe zu umgehen. Das ältere Ehepaar übergab schließlich Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt und warnt vor Schockanrufen.