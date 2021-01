Mobilität in Karlsruhe ist zwischen Fahrradfahrern und Autofahrern stark umstritten. Nach einer Befragung des ADAC liegt die Bewertung nirgendwo in Deutschland so weit auseinander wie hier.

Nach dem ADAC-Monitor rangiert Karlsruhe aus Sicht von Fahrradfahrern auf Platz zwei hinter Münster. Autofahrer dagegen bewerten ihre Situation so schlecht, dass Karlsruhe unter den beteiligten 29 Städten auf dem vorletzten Platz gelandet ist. 90 Prozent gaben dem Baustellenmanagement der Stadt schlechte Noten. Autofahrer haben es in Karlsruhe schwer Von Fußgängern und Nutzern des Öffentlichen Nahverkehrs dagegen gab es kaum Kritik, hier landet Karlsruhe im Mittelfeld. Die Stadt könne auf die Entwicklung im Bereich Fahrrad stolz sein, so der ADAC. Für Autofahrer bleibe es schwer.