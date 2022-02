Pannenhilfe des ADAC Nordbaden meldet nur leichten Anstieg

Die Pannenhelfer vom ADAC Nordbaden in Karlsruhe sind im vergangenen Jahr über 112.000 Mal ausgerückt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Einsätze leicht angestiegen.

Unterm Strich mussten die gelben Engel in Nordbaden zu rund tausend mehr Einsätzen ausrücken, als noch im Jahr zuvor. Allerdings gilt nach wie vor: Die Corona-Pandemie hat weiterhin Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten der Menschen, so der ADAC Nordbaden.

Viele arbeiten weiter zuhause

An der Statistik zeigt sich demnach, dass viele Menschen weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Beispielsweise ereignen sich mit unschöner Regelmäßigkeit Montagmorgens in normalen Jahren sehr viele Pannen – das war in den vergangenen beiden Corona-Jahren anders. Unterm Strich liegt die Zahl der Einsätze weiter unter der von 2019.

Spitzentag war der 11. Februar 2021

Durchschnittlich half der ADAC Nordbaden bei 308 Autopannen pro Tag. 58 Pannenhelfer fahren für den ADAC. An Spitzentagen werden sie von sogenannten Mobilitätspartnern unterstützt. Ein Spitzentag bei Autopannen im vergangenen Jahr war in der Region der 11. Februar. Der plötzliche Wintereinbruch führte zu mehr als doppelt so vielen Einsätzen wie sonst. Insgesamt waren es an diesem einen Tag 724 Panneneinsätze - mehr als doppelt so viele wie an einem normalen Tag.

Hauptpannenursache: kaputte Batterie

Bundesweit und regional bleibt die Pannenursache Nummer eins die kaputte Autobatterie. Sie macht annähernd die Hälfte aller ADAC Einsätze aus. Auf Platz zwei folgten Motorpannen, dann folgen Lichtmaschinen und Anlasser.