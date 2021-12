Donnerstag ist der Hauptreisetag vor Weihnachten

per Mail teilen

Der ADAC Nordbaden rechnet dieses Jahr mit mehr Weihnachtsreiseverkehr als im Vorjahr. Die stärkste Verkehrsbelastung erwarten die Verkehrsexperten auf der Bahn und auf der Straße am Donnerstag vor Weihnachten.

Es könnte auf den ohnehin verkehrsreichen Autobahnen A5 und A8 zu Staus kommen, gerade an Baustellen wie bei Pforzheim. Dieses Jahr werden mehr Autoreisende erwartet als im Vorjahr während des Lockdowns. Der ADAC rechnet aber mit einem geringeren Verkehrsaufkommen als vor der Pandemie.

Wenig Verkehr an den Feiertagen

An den Feiertagen selbst werde es erfahrungsgemäß auf den Straßen eher ruhig bleiben. Bei schönem Wetter sei aber mit regem Ausflugsverkehr in die Naherholungsgebiete wie den Schwarzwald zu rechnen. Die großen Reisewellen dürften coronabedingt erneut ausbleiben, prognostiziert der ADAC Nordbaden.

Die Bahn will in Baden-Württemberg über die Feiertage 50 zusätzliche ICE- und IC-Verbindungen anbieten, unter anderem auf der Rheintal-Strecke. Als Hauptreisetag wird wiederum der Donnerstag erwartet.

Zusätzliche Züge sollen helfen

Die zusätzlichen Züge sollen helfen, dass sich die Passagiere besser verteilen und es in den Waggons weniger eng zugeht. Positiver Nebeneffekt: Es wird auch deutlich mehr Sitzplätze geben. Vor allem auf den Hauptstrecken Mannheim-München und der Rheintalbahn von Basel bis Karlsruhe sollen Extra-Züge fahren.

Für Reisende gilt die 3-G-Regel und Maskenpflicht während der Fahrt. Die vollsten Züge wird es wohl am 23. Dezember geben, so die Prognose der Bahn. Wer es einrichten kann, sollte besser einen Tag später an Heiligabend fahren. Der Rückreiseverkehr dürfte sich über die folgenden zwei Wochen einigermaßen verteilen.