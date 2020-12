Die OB-Wahl 2020 in Karlsruhe hatte eine größere Kandidatenvielfalt als vergangene Wahlen. Dabei fiel besonders der junge, parteilose Kandidat Marc Nehlig auf, der aus dem Stand 6,4 Prozent der Stimmen bekam.

Es hatte ein gewisses Stirnrunzeln gegeben, als klar wurde, dass es einen sechsten Kandidaten geben würde bei dieser Karlsruher OB-Wahl. Und dann wollte dieser vorab auch noch nicht einmal seinen Namen preisgeben. Mal ehrlich: Wieviele Stimmen soll denn bitte ein Geheimkandidat bei der Wahl bekommen? Die Erklärung, weshalb Marc Nehlig seinen Namen vorab zurückgehalten hatte, klang dann jedoch einleuchtend: "Ich habe mich lange zurückgehalten, weil es als Alleinstehender nicht so einfach ist, aus dem Nichts die benötigten 250 Unterstützer-Unterschriften zu sammeln. Das war keine Schnapsidee, ich habe mir das schon gut überlegt."

Nehlig hatte niemand auf dem Zettel

Marc Nehlig vom Karlsruher Standesamt hatte deswegen bei der Wahl auch niemand auf dem Zettel. Dementsprechend groß war auch das Lob vom frisch wiedergewählten Oberbürgermeister Frank Mentrup am Morgen nach der Wahl: "Der Nehlig hat ja sensationell abgeschnitten. Mit einem Budget von glaube ich 1.000 Euro sechs Prozent zu kriegen, das ist schon großartig. Das zeigt, was in der Politik drin ist."



In der Politik ist sicherlich einiges drin, wenn man eine so gute Figur im Wahlkampf macht wie Marc Nehlig. Dennoch könnte der eigentliche Grund auch woanders liegen. Da ist zum Beispiel die Politik-Verdrossenheit, die ihn überhaupt erst dazu bewogen hat, bei der Wahl als Niemand anzutreten:



"Ich habe einfach zunehmend in den letzten Jahren verspürt, dass die Politik, die Parteien und die, "die das Sagen haben" sich zunehmend entfremdet haben vom Volk, von dem eigentlich die Macht ausgehen sollte." Marc Nehlig, parteiloser Kandidat bei der OB-Wahl Karlsruhe

Ein Kandidat mit internen Kenntnissen der Stadt Karlsruhe

Nehlig arbeitet selbst bei der Stadt Karlsruhe, hat Einblick in die Abläufe und weiß, wo es im System hakt. Deswegen wiegt sein Satz zur Krise am Badischen Staatstheater eben besonders schwer: "Wenn man in einer Institution eine Beschwerdestelle und einen Personalrat hat, frage ich mich, was bewegt einen Menschen, dass er sich nicht ermutigt fühlt, an diese Stellen zu gehen."



Trotz aller Kritik wahrt der 26-Jährige den Stil und wird nicht persönlich. Was zum positiven Fazit beiträgt: Es ist in Karlsruhe möglich, als absoluter Außenseiter aus dem Stand von Null auf 6,4 Prozent zu kommen. Das spricht zweifellos für das Demokratie-Verständnis der Karlsruher, deren Nerv Nehlig mit seiner Kandidatur getroffen hat.