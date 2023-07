Ein acht Jahre altes Kind ist am Dienstagabend auf einem Firmengelände in Karlsruhe tödlich verletzt worden. Laut Polizei war der Junge zwischen einem Auto und einem Sattelzug eingeklemmt.

Der tragische Unfall ereignete sich am Dienstagabend im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel, bei dem ein achtjähriger Junge tödlich verletzt wurde. Laut Polizei waren die Eltern des Jungen auf dem Firmengelände dabei Gegenstände aus ihrem Auto in die Fahrerkabine eines Sattelzugs zu laden.

Offenbar nahm das Kind unbemerkt im Pkw den Gang heraus und löste die angezogene Handbremse. Danach soll der Junge den Ermittlungen zufolge ausgestiegen und hinter das Auto gelaufen sein.

Pkw gerät ins Rollen und klemmt Jungen ein

Der Wagen rollte dann offenbar rückwärts in Richtung des geparkten Sattelzugs und klemmte den Achtjährigen zwischen dem Heck des Pkw und dem Auflieger des Sattelzugs ein. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern verstarb das Kind an seinen schweren Verletzungen noch am Abend in einer Klinik.