Eine Achtjährige auf Inlineskates ist in Oberhausen-Rheinhausen (Kreis Karlsruhe) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Sie war mit ihrer 11 Jahre alten Freundin am Samstagnachmittag auf einem abschüssigen Gehweg unterwegs. Das Kind verlor vermutlich die Kontrolle und geriet auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Sie musste nach dem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.