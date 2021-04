Achterbahnfahrt für den Einzelhandel im Enzkreis. Dort ist die Inzidenz wieder deutlich über 100 gestiegen, nach nur wenigen Tagen müssen die Läden erneut schließen.

Und schon wieder ist der Einkaufspaß vorbei! Besonders bitter ist das für die Geschäftsleute im Enzkreis. Nach Ostern bedeutete das: Laden zu, Ende vergangener Woche wieder auf und jetzt schon wieder zu, nach nur vier Öffnungstagen.

Drei Tage Inzidenzwerte über 100 – die Landesverordnung lässt keinen Spielraum – deswegen muss aller Voraussicht nach auch Frank Fehr seinen Elektronikladen wieder dichtmachen.

Das zehrt an den Nerven

Das ständige Auf und Zu durch das Auf und Ab der Inzidenzzahlen zerrt auch gewaltig an den Nerven von Brigitte Sämann, Inhaberin eines großen Kaufhauses in Mühlacker. Nur kurz währte die Hoffnung auf ein halbwegs auskömmliches Frühjahrsgeschäft.

Vernünftig wirtschaftlich planen, das sei schon lange nicht mehr möglich – erst recht nicht mehr bei diesem Hin und Her, klagt Brigitte Sämann. Auch das sogenannte Click & Meet, also das Einkaufen nach Anmeldung am Eingang, das noch bis morgen möglich ist, sorge keinesfalls für die nötigen Umsätze, auch wenn es besser als gar nichts sei meinen die Geschäftsleute in Mühlacker.