per Mail teilen

Achern hat am Sonntag die Wahl: Wer wird der neuer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin? Vier Kandidierende wollen die Nachfolge des langjährigen Rathauschefs Klaus Muttach antreten.

Wer wird neuer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin in Achern (Ortenaukreis)? Am Sonntag sind die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt mit mehr als 26.000 Einwohnern zur OB-Wahl aufgerufen.

Vier Kandidaten bei OB-Wahl in Achern

Als einzige Frau steht Carmen Lötsch auf der Kandidatenliste, CDU-Mitglied und Fachbereichsleitern Kultur der Stadt Offenburg. Sie hat ebenso Verwaltungserfahrung wie Manuel Tabor, Bürgermeister von Appenweier und CDU-Kreisrat. Bewerber Thomas Merkt sitzt für die Fautenbacher Bürgerliste im Ortschaftsrat des Acherner Stadtteils. Der selbstständige Kaufmann hatte bei der OB-Wahl vor acht Jahren knapp 20 Prozent geholt. Jüngster Kandidat ist mit 37 Jahren der parteilose Andreas Herbrandt, der als Vertriebsleiter eines Verpackungsherstellers arbeitet.

Entscheidung oder Stichwahl?

Der amtierende Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) hatte sich nach zwei Amtszeiten nicht mehr beworben. Nach Angaben des Wahlamts der Stadt Achern sind am Sonntag rund 21.000 Menschen wahlberechtigt. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen bekommt. Sollte dies nicht der Fall sein, findet am 8. Oktober eine Stichwahl mit den beiden führenden Kandidierenden statt.

Achern ist die erste Gemeinde, die das neue Kommunalwahlrecht anwendet, das seit August in Baden-Württemberg gilt. Sollte das Ergebnis der Wahl unklar sein, wäre Achern auch die erste Gemeinde, die demgemäß eine Stichwahl statt einer Neuwahl veranstaltet würde. Eine Stichwahl teilt dem oder der Gewählten eine absolute Mehrheit zu. Die neue Regelung soll die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister während ihrer Amtszeit stärken, so das Land in einer Pressemitteilung.