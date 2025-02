Die Hardrockband AC/DC macht auf ihrer Welttournee in diesem Jahr in Karlsruhe Station. Am 17. August findet ein Konzert auf dem Messegelände statt.

Rockfans können sich freuen: Die legendäre australische Rockband AC/DC wird am 17. August auf dem Freigelände der Messe Karlsruhe in Rheinstetten auftreten. Wie der Veranstalter mitgeteilt hat, ist das Konzert das letzte von drei, das AC/DC in Deutschland gibt. Zuvor spielt die Band in Berlin und Düsseldorf.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von acdc

Open-Air-Konzert von AC/DC auf neuem Freigelände

Insgesamt sind 12 Auftritte in Europa geplant. Im Juli 2024 war AC/DC vor 100.000 Zuschauern auf dem Hockenheimring aufgetreten. Das Konzert in Karlsruhe findet am 17. August auf dem Peter-Gross-Bau Areal statt. Es wurde kürzlich auf dem Gelände der Messe eröffnet. Es gehört zu den größten Open-Air-Arealen in Deutschland. Auf über 80.000 Quadratmeter Fläche bietet es Platz für Großveranstaltungen wie das AC/DC Konzert.

Das Peter-Gross-Bau-Areal: Hier wird AC/DC auftreten Messe Karlsruhe

AC/DC in Karlsruhe: Bis zu 90.000 Besucher erwartet

Nach Angaben der Messe Karlsruhe werden bis zu 90.000 Besucher erwartet. Die Veranstalter erstellen derzeit ein Konzept für die Großveranstaltung, das den Behörden zur Prüfung vorgelegt wird. Am 7. Februar hat der Vorverkauf für das Konzert von AC/DC auf dem Messegelände in Rheinstetten begonnen.

Vom Veranstalter wurde für die Tickets eine maximale Bestellmenge festgelegt. Eine Person darf maximal sechs Tickets kaufen.