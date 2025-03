per Mail teilen

Die Keramikmanufaktur Majolika in Karlsruhe veranstaltet in den kommenden Tagen ihre letzten Auktionen. Zum 31. Dezember 2024 hatte die traditionsreiche Manufaktur ihren Betrieb eingestellt.

Nach über 100 Jahren endet eine Ära: Die Majolika Keramikmanufaktur in Karlsruhe veranstaltet ihre letzte Auktion. Interessierte konnten am vergangenen Wochenende die Werke vorab besichtigen. Die Auktion startet am Donnerstag ab 13 Uhr.

Auktion in der Majolika in Karlsruhe: 10.000 Objekte werden versteigert

Insgesamt 10.000 Objekte gehen in den nächsten Tagen in die Versteigerung. Der Großteil der Exponate in der Auktion stammt aus den letzten 40 Jahren Majolika-Produktion. Die Bandbreite der Exponate ist groß: Wandteller, Kacheln, Schalen, Skulpturen, Vasen oder Gebrauchskeramik. Das Mindestgebot für alle Keramikwerke liegt bei 100 Euro, egal wie teuer diese seien. Das teuerste Objekt sei eine Gartenskulptur des Künstlers Norbert Prangenberg für rund 25.000 Euro.

Wer eines der Stücke bei der Auktion ersteigern möchte, konnte sich im Vorfeld schon ein Bild davon machen. Auch Gebote konnten im Vorfeld online oder schriftlich abgegeben werden. Am ersten Tag der Vorbesichtigung waren laut einem Sprecher der Majolika bereits 500 Besucher dabei.

Mit der Majolika endet ein Stück Zeitgeschichte

Die Keramikmanufaktur Majolika gilt als eine der ältesten in ganz Deutschland. Gegründet wurde sie am 4. Januar 1901 von Großherzog Friedrich I. Er wollte damit die sogenannte Majolika-Technik aufleben lassen. Dabei handelt es sich um ein spezielles Glasurverfahren, das auf Keramiken aufgebracht wird. Seither war die Manufaktur für keramische Kunst auch international bekannt und sei von zahlreichen Künstlern mitgeprägt worden, so wird es auf der Website der Karlsruher Majolika beschreiben.

Maler und Grafiker Hans Thoma und Wilhelm Süs formten demnach das Gesicht der heutigen Majolika. Thoma entwarf das Markenzeichen der Keramiken: das badische Wappenschild mit der Großherzogskrone und einem zweifachen "M" für Majolika Manufaktur.

Gröner Group übernimmt die Majolika Manufaktur

Manufaktur hat Betrieb eingestellt

Im Mai vergangenen Jahres ist der Betrieb der Manfukatur eingestellt worden. Im September 2022 hatte der Investor Gröner Family Office den Betrieb der Majolika übernommen. Ein Umstrukturierungsversuch des Investors Gröner scheiterte. Zu diesem Konzept gehörten unter anderem die Arbeit mit Künstlern und Studierenden, Führungen durch die Manufaktur und Workshops. Das alles sollte querfinanziert werden durch die Vermietung von Räumen der Majolika, die Gröner von der Stadt in Erbpacht übernehmen wollte.

Der Gemeinderat wollte sich nicht für die Übernahme der Immobilie durch Gröner aussprechen. Durch diese Ablehnung sei eine Finanzierung des Betriebs unmöglich, so der Investor. Er zog sich im April zurück.