Landessynode will Geld bei Gebäuden sparen

Die Landessynode der evangelischen Kirche in Baden hat zum Abschluss ihrer Frühjahrstagung am Samstag in Bad Herrenalb (Kreis Calw) ein Steuerungsmodell beschlossen, um den Bestand ihrer Gebäude auf 30 bis 45 Prozent senken zu können. Dieses soll regeln, welche Gebäude weiterhin in ihrem Besitz bleiben. Zudem beschloss das Kirchenparlament die Gründung einer Immobilienplattform für Liegenschaften, die abgegeben oder umgenutzt werden sollen. Die verbleibenden Gebäude sollen laut einem weiteren Beschluss bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein, zehn Jahre früher als bisher geplant. Am letzten Tag der Landessynode wurde auch eine Erklärung verabschiedet, die den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine scharf verurteilt.