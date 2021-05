In der Pforzheimer Innenstadt haben am Montag Vorarbeiten für den Abbruch des ehemaligen Sinn-Leffers-Modehauses begonnen. Unter anderem befinde sich in dem Gebäude eine Trafostation, für die die Stadtwerke Pforzheim eine vorübergehende Ersatzstation errichten müssen. Ein Investor will an der Stelle einen modernen Neubau errichten. Darin mietet die Stadt nach eigenen Angaben Büroflächen für ein Sozialrathaus an. Außerdem soll es wieder einen Lebensmittelmarkt in dem Gebäude geben. Seit der Schließung von Sinn Leffers 2009 war es immer wieder zu Diskussionen um die weitere Nutzung des Standorts im Pforzheimer Zentrum gekommen.