per Mail teilen

Der Neubau des Karlsruher Wildparkstadions schreitet voran: Mit einem "Baggerbiss" haben am Donnerstag die ersten Abbrucharbeiten an der alten KSC-Haupttribüne begonnen.

Um Punkt 15:30 Uhr fraß sich der Bagger in die tonnenschwere Stahlkonstruktion. Damit ist der Abriss der 27 Jahre alten Haupttribüne im Wildparkstadion eingeläutet.

Allerdings handelt es sich nur um einen ersten Teilabriss. In den kommenden Wochen soll zunächst der Rückbau des Tribünen-Daches erfolgen. Der Großteil der Abbrucharbeiten wird nach Angaben der Stadt Karlsruhe und des KSC erst in Angriff genommen, wenn die neue Osttribüne fertiggestellt und in Betrieb genommen ist.