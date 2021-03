Noch haben Fußballromantiker Zeit, ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen. Das Wildparkstadion in Karlsruhe war in den letzten fast 30 Jahren Heimat vieler denkwürdiger Momente in der Geschichte des KSC. Mit dem Abriss der alten Haupttribühne verschwinden jetzt die letzten Überreste des alten Stadions. Während die gegenüberliegende Osttribühne schon in neuem Glanz erstrahlt, sind auf der anderen Seite große Bagger am Werk. SWR Reporter Tobias Zapp war für uns heute bei den Abrissarbeiten dabei, und hat geschaut wie viel Haupttribühne noch übrig ist.