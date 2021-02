Derzeit wird die Haupttribüne nachts beleuchtet und mögliche Nisthöhlen wurden ausgeschäumt. So will man die Ansiedlung der Fledermäuse jetzt im Frühjahr verhindern, sie müssen auf ausreichende Nistmöglichkeiten in der Umgebung ausweichen. Neben den Fledermäusen sorgte auch der Umzug der Leitstelle und der Infrastruktur in die neue Osttribüne dafür, dass der Abriss ins Stocken kam. Ursprünglich sollten die Arbeiten Ende Februar beendet sein. Ob die Verzögerung finanzielle Folgen hat und ob sich dadurch auch die geplante Fertigstellung der Haupttribüne im Sommer 2022 nach hinten verschiebt, steht derzeit noch nicht fest.