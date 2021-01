In Waghäusel hat der Abriss von zwei großen Zuckersilos begonnen. Dem Abriss waren jahrelange Diskussionen über einen möglichen Verbleib als Wahrzeichen vorausgegangen.

Der Abriss der beiden über 50 Meter hohen und rund 35 Meter dicken Türme werden von einem Bagger mit einer Abrissbirne zerschlagen. Immer wieder rauscht die Kugel in die Außenhülle des Silos, die in großen Betonstücken zu Boden fällt. Auf diese Art und Weise soll die obere Hälfte der Türme abgetragen werden, danach knabbert ein Bagger mit einer Stahlzange an den Silos. Zahlreiche Schaulustige verfolgten den Auftakt des spektakulären Abrisses - der letzte Rest der ehemaligen Zuckerfabrik in Waghäusel. SWR Reporter Jürgen Essig:

Jahrelange Diskussionen um Abriss

Die beiden über 50 m hohen Türme waren in den vergangenen Wochen vom Putz und vom Zucker im Inneren befreit worden. Dem Abriss ging eine jahrelange Diskussion voraus, ob die zwei Wahrzeichen, die seit gut 15 Jahren nicht mehr als Lager genutzt werden, erhalten werden sollten oder nicht. Der Abriss soll nach Angaben der Stadt Waghäusel im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein und rund 1,5 Millionen Euro kosten. Mobilfunkanbieter hatten an den ehemals als Zuckerlager genutzten Silos in den letzten Jahren Sendemasten montiert.