An den Gymnasien im Regierungsbezirk Karlsruhe beginnen heute die schriftlichen Abitur-Prüfungen. Los geht es mit den Fächern Italienisch, Portugiesisch und Spanisch. An den allgemeinbildenden Gymnasien werden dieses Jahr knapp 8.000 Schülerinnen und Schüler geprüft, an den beruflichen sind es rund 3.600. Für das Fach Deutsch am Mittwoch gehören unter anderem Goethes „Faust“ und „Steppenwolf“ von Hermann Hesse zur Pflichtlektüre.