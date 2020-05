per Mail teilen

Rund 900 Abiturienten feierten am Mittwoch bei strömendem Regen das Ende der Prüfungen im Karlsruher Schlossgarten. Nach Angaben der Polizei verlief die Abifeier weitgehend ruhig.

Jeder dritte der feiernden Schüler kam mit harten Spirituosen in den Schlossgarten, so ein Polizeisprecher. Vier Personen wurden wegen zu hohem Alkoholkonsum in Gewahrsam genommen.

Polizeipräsenz ohne abschreckende Wirkung

Die Abiturienten feierten mit lauter Musik durchnässt im strömenden Regen. Die große Polizeipräsenz hatte offenbar keine abschreckende Wirkung. Der Einsatzleiter der Polizei musste im Laufe des Tages ständig neue Polizeikräfte anfordern.

Im vergangenen Jahr war die Abiturfeier im Karlsruher Schlossgarten völlig aus dem Ruder gelaufen. Damals musste die Polizei das Gelände am Ende sogar räumen, weil viele Schüler zu viel getrunken hatten. Die Rettungssanitäter waren völlig überlastet, zahlreiche Abiturienten überschwemmten damals mit Alkoholvergiftungen die Notaufnahmen der Karlsruher Krankenhäuser.

Am Dienstag hatten die Realschüler das Ende der Prüfungen weitgehend friedlich im Schlossgarten gefeiert.