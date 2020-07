per Mail teilen

In Zeiten von Corona ist an eine gewöhnliche Abifeier natürlich nicht zu denken. Schüler aus Bruchsal haben jetzt etwas Besonderes auf die Beine gestellt: einen Abiball im Autokino.

Für alle Schülerinnen und Schüler, die dieses Jahr ihren Schulabschluss gemacht haben, war es ein ungewöhnliches und anstrengendes Schuljahr. Während der Corona-Pandemie mussten die Schüler zuhause lernen, oft war unklar, ob die Prüfungen überhaupt stattfinden und viele müssen auch auf die Abschlussfeier oder den Abiball verzichten.

Abiball im Autokino mit allen Schülern

Die Schüler des Bruchsaler Gymnasiums St. Paulusheim wollten eine coronabedingte Absage ihrer langersehnten, feierlichen Zeugnisvergabe allerdings nicht hinnehmen. Mit einigem Verhandlungsgeschick und mit der Unterstützung ihres Schulleiters konnte die Abifeier nun doch stattfinden: im Autokino zwischen Eremitage und dem Kloster Waghäusel feiern.

SWR-Reporter Daniel Günther war dabei.

Dauer 1:37 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Daniel Günther berichtet vom Bruchsaler Abiball Wegen der Corona-Pandemie dürfen derzeit keine Veranstaltungen mit mehr als 250 Personen stattfinden. Für manche Abifeiern wird das eng, wenn die Eltern dabei sein wollen. Video herunterladen (3,9 MB | MP4)

Abiball: Warum im Autokino?

In Baden-Württemberg dürfen seit dem 1. Juli Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen stattfinden. Das würde für die Bruchsaler Schüler reichen, für deren Eltern allerdings nicht. Also sitzen die Schülerinnen und Schüler mit ausreichendem Abstand auf Stühlen, während die Eltern dahinter in ihren Autos über das Autoradio die Feier verfolgen können.