Theater Baden-Baden macht Abiturienten fit für die Deutschprüfung

"Fit für das Abitur in fünf Tagen!" das bietet das Theater in Baden-Baden in dieser Woche für Abiturienten an. Zum Beginn gibt es Hermann Hesses "Steppenwolf" als Escape-Room Erlebnis.

"Nicht für die Schule, sondern für das Leben lärmen wir!" In diesem Sinne geht FIT FÜRS ABI mit lauten und auch leisen Tönen in die 13. Runde, denn "Lyrik, Dramatik und Prosa wollen gelebt werden", heißt es im Theater Baden-Baden. Sternchenthemen werden auf der Bühne aufgeführt Ihrer schulstofflichen Hülle entledigt, werden die Sternchenthemen des Deutsch-Abiturs in verschiedensten Outfits auf die Bühne losgelassen. Ob als Inszenierung, Poetry-Slam oder Workshop – es geht darum, die Werke neu zu entdecken, so die Theatermacher. Im Theater Baden-Baden werden Abiturienten auf die Sternchenthemen in der Prüfung vorbereitet. Pressestelle Theater Baden-Baden Jochen Klenk Dabei sind unter anderem "Der Steppenwolf" und "Der Verlorene" im Escape Room. Dort müssen die Mitspieler Rätsel lösen, um aus einem Raum entkommen zu können. Das schaffen aber nur diejenigen, die die Werke gut kennen. Auch Faust ist beim Sternchenthemen-Festival dabei und kommt als klassisches Theaterstück auf die Bühne. Dabei gehe es darum, die Sternchenthemen nicht in mundgerechten Häppchen zu servieren, sondern die Abiturientinnen und Abiturienten dazu zu bringen, ihre Sinne zu schärfen und zu erleben, was aus dem geschriebenen Wort alles entstehen kann. Wie viele Seelen passen in eine Brust? Vielleicht schmeichelt sich ein Knittelvers in das ein oder andere Ohr. Oder das Verschwimmen von Realität und Fantasie ergibt auf einmal Sinn. Und eventuell löst sich endlich das Rätsel, wie viele Seelen tatsächlich in eine Brust passen, heißt es in der Einladung an die Schülerinnen und Schüler. Das Sternchenthemen-Festival am Theater Baden-Baden geht vom 14. bis 18. Februar 2022.